Экс-депутат Верховной Рады рассказала, чем грозит декоммунизация колбасы

Украинский политик объяснила, почему не стоит переименовывать продукты.

Экс-депутат Верховной Рады рассказала, чем грозит Украине декоммунизация колбасы. Об этом местный парламентарий Елена Бондаренко заявила в эфире телеканала NEWSONE. По словам политика, декоммунизация колбасы приведет к ухудшению качества продукции.

Ранее представители Украинского института национальной памяти поддержали обращение харьковских активистов, которые намерены декоммунизировать колбасу под брендом "Радянська" ("Советская"). Они рекомендовали комбинату сменить название продукта.

Такие призывы заканчиваются тем, что из колбасы исчезнет мясо...Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "ВКонтакте".

Видео: YouTube / NEWSONE