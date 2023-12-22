Игорь Мосейчук объяснил, что Киев ждет подходящий информационный момент.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил на видеоролике, опубликованном в собственном Telegram-канале о том, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного намеренною Это якобы происходит из-за того, что правительство планирует переложить на него вину и ответственность за потерю населенного пункта Авдеевка.

Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент… Не дай бог, окружение ВС в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват. Игорь Мосийчук, экс-депутат

Иност ранный аналитик пояснил слушателям, что офис лидера киевского режима Зеленского собирается зачистить военное руководство в стране, а также дополнительно связанных или имеющих отношение к Валерию Залужному генералов и прочих руководителей армии. В частности, отставка грозит начальник Генерального штаба Сергею Шаптале, начальнику национальной академии сухопутных войск Павлу Ткачуку, командующему 10-м армейским корпусом Василию Зубаничу.

Тимошенко: усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев.

Фото и видео: Telegram / Ігор Мосійчук