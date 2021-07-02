Экономист сделал прогноз курса доллара

Ситуация улучшится по мере установки торгового баланса, считает Александр Разуваев.

Резкое повышение курса доллара не является поводом для переживаний, так как в будущем произойдёт укрепление рубля. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Напомним, что в понедельник, 26 июня курс доллара составил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Очевидно, что такая ситуация объясняется попыткой мятежа, произошедшей в субботу, отметил специалист.

Я думаю, что ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс 84-85 [рублей за доллар]. Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит. Александр Разуваев, экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Кроме того, эксперт отметил, что ситуация улучшится по мере установки торгового баланса. У рубля также есть шанс укрепить за счёт макроэкономической обстановки, уточнил экономист.

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