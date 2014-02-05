в Госдуме посоветовали использовать материнский капитал в качестве банковских вкладов

Депутат Яна Лантратова сослалась на данные Социального фонда, согласно которым на сегодняшний день семьями не используется пятая часть материнского капитала, поскольку они не имеют возможности распорядится средствами целевым способом.

У использования маткапитала в качестве банковских вкладов существует ряд преимуществ. Так, семьи смогут снимать дивиденды, а государство – полностью отказаться от индексации выплат. Об этом рассказала автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с телеканалом "360".

Депутат сослалась на данные Социального фонда, согласно которым на сегодняшний день не используется пятая часть материнского капитала, поскольку семьи не имеют возможности распорядится средствами целевым способом. При этом только в прошлом году в РФ было потрачено более 96 млрд рублей на индексацию пособий.

Постоянно получаю обращения от людей, которые не могут найти подходящие цели для использования материнского капитала – из представленных возможностей. Ни одна их семьям не подходит. При этом государство тратит большие средства на его ежегодную индексацию. То есть получается, что такая ситуация невыгодна никому – ни людям, ни государству. Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению

По словам Лантратовой, она уже озвучила свои предложения по расширению возможностей использования пособия, однако другие депутаты не поддержали её. После этого она выступила за передачу средств в пользу банкам: таким образом, государство может экономить, а многодетные семьи получат дополнительный источник дохода.

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