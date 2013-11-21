Специалист объяснил, как на мире скажется пандемия после ее завершения.

Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса. Об этом журналистам "РБК" сообщил ведущий научный сотрудник Центра Стоуна от Городского университета Нью-Йорка. Специалист по вопросам социально-экономического неравенства Бранко Миланович заявил, что самым очевидным фактором после пандемии будет увеличение доли работников, которые трудятся в удаленном формате. При этом эксперт напомнил, что принципиально новых технологий за год не появилось, но люди поняли, что многое можно делать из дома.

Миланович заметил, что во время распространения коронавируса обострился конфликт между США и Китаем. Экономические и политические разногласия приведут к проблемам для глобальных цепочек. В частности, ситуация затрагивает Вьетнам. Предположительно, Ханой может занять освободившуюся нишу Пекина в сотрудничестве с Вашингтоном. Конфликт с США может серьезно ударить по инновационному развитию КНР, если доступ к американским технологиям и рынку будет для страны закрыт.

Третьим последствием для мира после пандемии станет улучшение медицинских осмотров и всего сектора здравоохранения. Разработка вакцин от COVID-19 повлияет на развитие потенциала к разработке других препаратов.

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Фото: Piter.tv

