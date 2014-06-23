Экипаж Сотникова выиграл ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Соревнование проводилось в Горно-Алтайске.

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова выиграл международный ралли-рейд "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Пилоты смогли преодолеть расстояние на пятом специальном участке по круговому маршруту в Горно-Алтайске за 6 часов 59 минут и 53 секунды. Победа досталась членам команды "Камаз-мастер".

Вторым в общем зачете признан белорус Сергей Вязович на МАЗе. Отставание спортсмена от лидера гонки составило 4 минуты 36 секунд. Последнюю дистанцию он завершил за 1 час 28 минут и 14 секунд. Это время считается лучшим на этапе.

В зачете автомобилей лучшим стал француз Герлен Шишери (со временем 07:03.09). На пятом этапе иностранец стал первым в ралли. Второе место отдано россиянину Денису Кротову, а третье - французу Жерому Пелише.

Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Видео: YouTube / Silk Way Rally