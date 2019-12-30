Экипаж МКС ужаснулся пожарам в Австралии

Никто из астронавтов не видел "пожаров в таких ужасающих масштабах".

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter фотографии пожара в Австралии.

Астронавт отметил, что никто из членов экипажа ранее не видел "пожаров в таких ужасающих масштабах".

Сейчас на борту МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, итальянец Лука Пармитано и американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир.

В результате пожаров в Австралии выгорели миллионы гектаров земли, за время катастрофы погибли 17 человек, более миллиарда животных. В некоторых местах дым от пожара такой сильный, что тушить огонь с воздуха невозможно.

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров.

Видео: YouTube/ BBC News