  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
104
matveyvn
Код вставки плеера

Эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna составляет 94,5%

0 0

Третья фаза клинических испытаний препарата затронула 30 тысяч добровольцев.

После проведения клинических испытаний эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составляет 94,5%, сообщает её пресс-служба.

У нас будет вакцина, которая может остановить COVID-19.

Стивен Хоге, президент Moderna

Известно, что третья фаза клинических испытаний препарата затронула 30 тысяч добровольцев. Вакцинация предполагала два этапа — интервал составил 28 дней. Сообщается, что вакцина показала свою эффективность и при тяжёлых формах заболевания коронавирусом. Однако у большинства инфицированных болезнь проявлялась в лёгкой или средней форме.

Согласно представленным данным эффективность Moderna выше, чем у других разрабатываемых вакцин. У Pfizer она оценивается в 90%, у российской вакцины "Спутник V" — в 92%.

Ранее мы писали, что от гриппа привились более 40% жителей Петербурга.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: moderna, вакцина от коронавируса, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Kriwosheew Valera
Сегодня 16:47

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- https://bit.vodka/xsex
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии