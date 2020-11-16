Эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna составляет 94,5%

Третья фаза клинических испытаний препарата затронула 30 тысяч добровольцев.

После проведения клинических испытаний эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составляет 94,5%, сообщает её пресс-служба.

У нас будет вакцина, которая может остановить COVID-19. Стивен Хоге, президент Moderna

Известно, что третья фаза клинических испытаний препарата затронула 30 тысяч добровольцев. Вакцинация предполагала два этапа — интервал составил 28 дней. Сообщается, что вакцина показала свою эффективность и при тяжёлых формах заболевания коронавирусом. Однако у большинства инфицированных болезнь проявлялась в лёгкой или средней форме.

Согласно представленным данным эффективность Moderna выше, чем у других разрабатываемых вакцин. У Pfizer она оценивается в 90%, у российской вакцины "Спутник V" — в 92%.

Ранее мы писали, что от гриппа привились более 40% жителей Петербурга.

Видео: YouTube / CNBC Television