Эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna составляет 94,5%

После проведения клинических испытаний эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составляет 94,5%, сообщает её пресс-служба.
У нас будет вакцина, которая может остановить COVID-19.
Стивен Хоге, президент Moderna
Известно, что третья фаза клинических испытаний препарата затронула 30 тысяч добровольцев. Вакцинация предполагала два этапа — интервал составил 28 дней. Сообщается, что вакцина показала свою эффективность и при тяжёлых формах заболевания коронавирусом. Однако у большинства инфицированных болезнь проявлялась в лёгкой или средней форме.
Согласно представленным данным эффективность Moderna выше, чем у других разрабатываемых вакцин. У Pfizer она оценивается в 90%, у российской вакцины "Спутник V" — в 92%.
Ранее мы писали, что от гриппа привились более 40% жителей Петербурга.
Видео: YouTube / CNBC Television
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