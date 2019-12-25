За 2020 год запланировано привить более 3 млн человек.

Стало известно о том, от гриппа привились более 40% жителей Петербурга. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов. Сообщение главы Северной столицы 15 ноября привели в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов уточнил, что в городе на текущий момент привиты от гриппа 2163404 человека – 40,18% горожан. Градоначальник отметил, что на этой неделе в городе появились еще две партии вакцины от гриппа – более 480 тысяч доз трехвалентной вакцины "Совигрипп" для взрослых, более 27 тысяч доз этой же вакцины для детей, а также 4-валентная вакцина "Ультрикс Квадри", которой прибыло 124200 доз.

В городе работают девять передвижных прививочных пунктов, в которых за минувшую неделю было привито 3704 человека, а всего число привитых составило 209230 человек.

По районам города наибольший "охват" прививками показал Выборгский район – 58899 человек. Передвижные пункты работали у 7 станций метро в Калининском районе, две станции удалось задействовать во Фрунзенском районе, а также Красносельский район, где прививки делали на двух площадках.

Отмечается, что за 2020 год запланировано привить 3,24 млн человек, в том числе в рамках национального календаря прививок – 2,7 млн.

Ранее мы сообщали о том, что около 2 миллионов петербуржцев уже сделали прививку от гриппа.

Фото: Piter.tv