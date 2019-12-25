В Петербурге заработает единый портал науки и образования

Сервис будет создан для петербургских абитуриентов, студентов, исследователей и преподавателей.

Комитет по образованию Северной столицы занят разработкой единого портала науки и высшего образования. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Сервис будет создан для петербургских абитуриентов, студентов, исследователей и преподавателей. При этом доступ к нему будут иметь и остальные горожане, а также работники сфер науки и образования и представители власти.

Специально для выпускников на портале запустят калькулятор ЕГЭ. Также он поможет найти образовательную программу, научную литературу и рекомендации по написанию диссертации.

В городском правительстве уверены, что сервис создаст комфортную цифровую среду для петербуржцев, обеспечив профессиональное развитие.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отказывается менять планировку новых станций метро, несмотря на неустойчивый грунт.

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