Смольный отказывается менять планировку новых станций метро, несмотря на неустойчивый грунт

Компания "Метрогипротранс" выразила свои опасения относительно планировки новых станций метро на участке Красносельско-Калининской линии, указывая на проблемы с неустойчивым грунтом.

Несмотря на предложения компании о внесении корректировок в проект, власти Смольного отказались инициировать изменения, утверждая, что на данный момент нет достаточных оснований для таких действий. Об этом пишет Фонтанка.

По информации, содержащейся в письме от Смольного, направленном "Метрогипротрансу" примерно месяц назад, отмечается, что не существует объективных причин для внесения изменений в ППТ на текущий момент.

В то же время, представители компании настаивают на необходимости внесения поправок в план строительства из-за расположения будущей станции "Петергофское шоссе" в районе палеодолины.

Ранее сообщалось, что второй этап капремонта стилобата станции метро "Ломоносовская" начнётся 20 июля

Фото: Piter.TV