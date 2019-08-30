Эд Ширан может написать главную песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Переговоры с певцом начались еще в 2017 году.

Менеджер британского певца Эда Ширана рассказал, что его подопечный может написать главную песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде "No Time To Die". Об этом пишет Music Week.

Певец познакомился с продюсером картины Барбарой Брокколи еще в 2017 году. Переговоры о сотрудничестве продолжились и после того как Дэнни Бойла назначили режиссером.

Однако потом кинокомпания сменила режиссера, и переговоры с Эдом Шираном были приостановлены. Менеджер певца Стюарт Кэмп отметил, что Эд ежедневно спрашивает о развитии событий. "Это, безусловно, то, что он очень хотел бы сделать, но для этого нужно официально стать частью команды", — заключил Кэмп.

Ранее мы писали, что Эд Ширан уходит со сцены из-за семьи.

Видео: YouTube/Ed Sheeran, SonyPictures