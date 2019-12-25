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ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ
Сегодня, 13:28
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phil_k

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ

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В этом году от ЕГЭ освобождены выпускники, которые не собираются поступать в вузы.

В 2022 году все выпускники российских школ будут сдавать единый государственный экзамен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

В текущем году ЕГЭ обязаны сдавать только те ученики, которые планируют после окончания школы поступать в высшие учебные заведения.

А на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Напомним, в 2021 году одиннадцатиклассники, которые не планирую после окончания учебного заведения поступать в вузы, обязаны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Ранее мы сообщали, что в ВУЗах Ленобласти увеличится число бюджетных мест.

Фото: pixabay.com

Теги: анзор музаев, выпускные экзамены, егэ, рособрнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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