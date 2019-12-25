В ВУЗах Ленобласти увеличится число бюджетных мест

В высших и профессиональных учебных заведениях Ленобласти вырастет количество студентов-бюджетников.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила, что в 2021 году общее количество бюджетных мест в техникумах, училищах и ВУЗах региона значительно увеличится. Поступить и учиться на бюджетной основе смогут еще 600 выпускников сверх прежнего количества. Как отмечает пресс-служба, в 2021 году из школ Ленобласти выпускаются 5675 одиннадцатиклассников.

Качественное высшее и профессиональное образование - один из ключевых факторов развития общества в целом и экономики страны в частности. О необходимости предоставления широкого доступа выпускников школ к получению высшего образования говорил президент в послании Федеральному Собранию, давая поручение увеличить количество бюджетных место в ВУЗах страны. Дополнительно на модернизацию высших учебных заведений и повышение качества образование выделяется десять миллиардов рублей.

Ранее председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов рассказал об особенностях проведения ЕГЭ в 2021году.

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