ЕЭК: Перехода стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается

Ия Малкина рассказала о планах по внесению изменений в расчеты между странами.

Перехода стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) на единую валюту пока не обсуждается. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделала помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. Она объяснила, что на текущей повестке дня этот вопрос не стоит, хотя вопрос о переходе является часто задаваемым в СМИ. По оценке аналитиков ЕЭК, использование новых подходов к осуществлению финансовых расчетов назрело.

Но хочу сказать, что в настоящий момент этот вопрос не стоит в активной повестке Евразийского экономического союза. Ия Малкина, сотрудница ЕЭК

Эксперт полагает, что в пространстве ЕЭАС могут быть абсолютно разные решения, поэтому речь не обязательно будет вестись о создании единой валюты между странами. В перечне возможных решений она привела введение единой расчетной единицы, а также внедрение общей криптовалюты или цифровой валюты на территории пространства.

Мишустин надеется на скорый запуск в ЕАЭС инициатив по высокотехнологичным производствам.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зрубежье