Мишустин надеется на скорый запуск в ЕАЭС инициатив по высокотехнологичным производствам

Глава кабмина РФ оценил итоги межправительственной встречи в Казахстане.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин надеется на скорый запуск на территории ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) совместных инициатив по высокотехнологичным производствам. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал в ходе выступления перед журналистами с итогами проведенных рабочих встреч в Казахстане. Эксперт рассчитывает, что в ближайшее время начнется отбор кандидатов на получения наднациональноого финансирования и субсидирования проектов. Одним из приоритетов межправительственной комиссии в Москве считают промышленную кооперацию.

Нацелены на реализацию совместных проектов, это касается и высокотехнологичных производств. В текущем году должны завершить работу по его нормативному оформлению, рассчитываем, что после этого мы перейдем к отбору первых кандидатов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что в конце 2022 года между странами-участницами ЕАЭС была достигнута договоренность о запуске механизма наднационального субсидирования таких инициатив при союзной поддержке.

Мишутин: ЕАЭС продолжит развиваться как полюс многополярного мира.

Фото и видео: ПРавительство России