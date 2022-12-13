Мишустин надеется на скорый запуск в ЕАЭС инициатив по высокотехнологичным производствам

Председатель российского правительства Михаил Мишустин надеется на скорый запуск на территории ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) совместных инициатив по высокотехнологичным производствам. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал в ходе выступления перед журналистами с итогами проведенных рабочих встреч в Казахстане. Эксперт рассчитывает, что в ближайшее время начнется отбор кандидатов на получения наднациональноого финансирования и субсидирования проектов. Одним из приоритетов межправительственной комиссии в Москве считают промышленную кооперацию.
Нацелены на реализацию совместных проектов, это касается и высокотехнологичных производств. В текущем году должны завершить работу по его нормативному оформлению, рассчитываем, что после этого мы перейдем к отбору первых кандидатов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник добавил, что в конце 2022 года между странами-участницами ЕАЭС была достигнута договоренность о запуске механизма наднационального субсидирования таких инициатив при союзной поддержке.
Мишутин: ЕАЭС продолжит развиваться как полюс многополярного мира.
Фото и видео: ПРавительство России
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