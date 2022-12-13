Премьер отметил, что у союза есть все возможности для построения самодостаточных черт многополярного мира.

Укрепление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве полюса многополярного мира будет продолжаться. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Глава Кабмина подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин высоко оценивает возможности союза по построению мощных, самодостаточных черт многополярного мира. Для этого между странами необходимо вести продуктивный диалог.

Вместе должны сделать все необходимое для укрепления интеграции на всех направлениях: и в политической, и в экономической, и в промышленной, финансовой, технологической сферах. От этого во многом зависит качество жизни наших людей и будущее наших стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщили о том, что в мире признают успехи РФ в цифровизации госсектора, несмотря на позицию Запада.

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