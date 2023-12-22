Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе

В Конгрессе США оценили итог закрытой встречи с Джейком Салливаном.

Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил местным журналистам о том, что он знает о новой "угрозе национальной безопасности" для США, который якобы связан с возможным размещением Москвой своего противоспутникового оружия в космическом пространстве. На брифинге со СМИ, созванном по завершению закрытого мероприятия в Вашингтоне, законодатель отметил, что эта информация поступила еще в январе 2024 года. В офисе конгрессмена пояснили, что соответствующее письмо Джонсону было направлено 31 января.

Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе. Майк Джонсон, спикер палаты представителей США

Спикер выразил уверенность в том, что у американской администрации при лидере Джо Байдеге уже есть план по борьбе с этой внешней угрозой.

Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой".

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News