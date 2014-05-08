Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях

Политик попал в очередной конфуз на Гавайях.

Американский президент Джо байден прибыл на Гавайские острова, чтобы помочь местным жителям, но смог вызывать у них только недовольство. Политик заснул во время торжественного мероприятия с жертвами катастрофы, которая произошла недавно на Мауи. Местное население заметило, что не очень радо видеть главу государства, так как он соизволил посетить с рабочей поездкой регион спустя две недели после трагедии с лесными пожарами. Ранее он рассказал жителям островов преувеличенную историю о том, что его супруга могла успреть из-за воспламенения в квартире. После этого по социальным сетям распространился видеоролик, на котором видно, что высокопоставленный гость "отключился" прямо на стуле, слушая речь одного из выступающих.

Байден рассказал, как 15 лет назад чуть не потерял жену при пожаре в доме.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт