Президент США проводит встречу с Зеленским.

Президент США Джо Байден приехал в Киев. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, американский лидер прибыл с официальным визитом в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Позже эту информацию подтвердили в украинских СМИ. Затем с официальным подтверждением выступил Зеленский в своих соцсетях.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией.

Видео: YouTube / Sky News