  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:05
44
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Джо Байден приехал в Киев

0 0

Президент США проводит встречу с Зеленским.

Президент США Джо Байден приехал в Киев. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, американский лидер прибыл с официальным визитом в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Позже эту информацию подтвердили в украинских СМИ. Затем с официальным подтверждением выступил Зеленский в своих соцсетях.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией.

Видео: YouTube / Sky News

Теги: визит, джо байден, киев, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии