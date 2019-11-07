Джиган признался, что официально признан психбольным из-за наркотиков

У музыканта даже есть справка, ему запрещено водить автомобиль.

Новым гостем YouTube-шоу "Что было дальше?" стал рэпер Джиган. Во время беседы с комиками певец признался, что официально признан психбольным, и у него даже есть справка о заболевании.

"Я официально психбольной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя водить машину", - заявил Джиган.

По словам рэпера, он так радовался появлению наследника, что во время празднования не заметил, как ему подсунули тяжелые наркотики. Музыканту стало плохо, и он решил отправиться в душ в клубе.

"Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет... Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой", - вспомнил Джиган.

Музыкант рассказал, что в полиции у него работало только 30% сознания. Он думал, что это все клип, а он – порноактер.

Чтобы вернуться к нормальной жизни рэперу пришлось пройти реабилитацию в четырех разных клиниках Майами. При этом лечение далось артисту нелегко: на него надевали смирительную рубашку, почти каждый день делали уколы и ставили капельницы. К счастью, Джиган быстро пошел на поправку, однако теперь находится на учете у специалистов.

Джиган и Оксана Самойлова поженились в декабре 2012 года. В браке у них родились три дочери – Ариела, Лея и Майя. В феврале 2020 года на свет появился долгожданный наследник, сын Давид.

Через месяц после рождения малыша в сети появились сообщения о разладе в семье рэпера. Джиган ушел в настоящий разнос. В конце марта Самойлова объявила, что подает на развод. В итоге пара все же помирилась ради детей. Однако Оксана заявила, что так и не простила своего мужа.

Фото: кадр из шоу "Что было дальше?"