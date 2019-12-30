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Дженнифер Энистон устроила сюрприз фанатам сериала "Друзья"

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Актриса ненадолго стала ведущей популярного "Шоу Эллен Дедженерес".

Актриса Дженифер Энистон внезапно разыграла фанатов, появившись в кофейне Central Perk, послужившей местом действия сериала "Друзья", в котором она сыграла главную роль. Видео пранка было представлено в эфире "Шоу Эллен Дедженерес".

Туристов, посетивших кофейню в Нью-Йорке, спрашивали о любимом персонаже сериала. Если это не была Рейчел (персонаж Энистон), то актриса сердито выскакивала из-за дивана с кофейником в руке. Некоторые из гостей посчитали, что перед ними – двойник Дженифер Энистон.

Ранее мы сообщали о том, что названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США.

Видео: YouTube / TheEllenShow

Теги: дженифер энистон, кино
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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