Дженнифер Энистон устроила сюрприз фанатам сериала "Друзья"

Актриса Дженифер Энистон внезапно разыграла фанатов, появившись в кофейне Central Perk, послужившей местом действия сериала "Друзья", в котором она сыграла главную роль. Видео пранка было представлено в эфире "Шоу Эллен Дедженерес".
Туристов, посетивших кофейню в Нью-Йорке, спрашивали о любимом персонаже сериала. Если это не была Рейчел (персонаж Энистон), то актриса сердито выскакивала из-за дивана с кофейником в руке. Некоторые из гостей посчитали, что перед ними – двойник Дженифер Энистон.
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Видео: YouTube / TheEllenShow
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