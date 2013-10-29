Дженна Ортега соблазняет Мартина Фримана в трейлере фильма "Девушка Миллера"

Фильм выйдет в свет 26 января.

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликован трейлер фильма "Девушка Миллера". Главные роли в нем исполнили Дженна Ортега ("Уэнсдэй", "Крик-5") и Мартин Фриман ("Шерлок", "Хоббит"). Речь идет о девушке, которая увлечена писательством и литературой. В какой-о момент у нее завязываются неоднозначные отношения с преподавателем. Когда он задает девочке написать рассказ в духе ее любимого автора, та решает спровоцировать своего наставника и даже разрушить его жизнь. Мужчина начинает опасаться, что девушка подставит его, заявив, будто ее с учителем связывают интимные контакты.

Премьера картины запланирована на 26 января. Режиссером ленты выступила Джейд Холли Бартлетт, снимавшаяся в боевике "Расплата" с Беном Аффлеком. "Девушка Миллера" станет нее дебютной полнометражной работой. Она же работала над сценарием ленты. Оператором картины заявлен Дэниэл Бразерс. В актерском составе - Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминьчик, Кристин Адамс, Андре Уилкерсон, Рэй Фоули и Трэйс Хэйнс.

Создатели "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли финал.

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers