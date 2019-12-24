Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

Джеки Чан оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул в море.

Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.

Группа работала над эпизодом, который снимался в море. Джеки Чан оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул. Позже сам актёр сказал, что ему было страшно, но он не паниковал и сохранил спокойствие.

Съёмочная группа быстро вытащила Джеки Чана из воды. После артист долго успокаивал режиссёра Стэнли Тонга, который не на шутку испугался.

Боевик должен выйти на большие экраны в январе 2020 года.

Ранее русский режиссер показал драку Шварценеггера и Джеки Чана в своем новом фильме.

Видео: YouTube/ Chelsea