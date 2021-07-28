Двуногий робот Кэсси завершил забег на 5 км на одном заряде

Двуногий робот Кэсси принял участие в забеге на 5 км. Об этом сообщает Университет штата Орегон.
Инженеры из университета и компании Agility Robotics провели несколько тестов перед тем, как устроить роботу забег по территории студенческого городка. За время забега робот упал два раза - из-за перегрева компьютера и после неудачного поворота на высокой скорости.
Кэсси преодолел дистанцию в 5 км на одном заряде за 53 минуты.
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Видео: Oregon State University
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