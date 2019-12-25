Двух жительниц Петербурга задержали после звонков о "минировании" музея и жилого дома

Одной из злоумышленниц оказалась пенсионерка.

Полицейские установили личности злоумышленниц, которые сообщили о заминировании двух объектов в Центральном районе. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области напомнили, что женщинам может грозить реальное лишение свободы.

Звонки в службу "112" поступили 14 апреля с разницей в несколько часов. Сначала неизвестная сообщила о бомбе в одном из городских музеев. По информации Piter.TV, речь идет об Эрмитаже. Затем полицейские выезжали на осмотр жилого дома на Таврической улице. В обоих случаях опасных предметов и веществ не обнаружили. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Сотрудники Центра "Э" установили, кто звонил в экстренные службы. Злоумышленницами оказались 61-летняя и 52-летняя петербурженки. Правоохранители устанавливают мотивы подозреваемых.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что за ложное сообщение о готовящемся взрыве петербуржцу дали реальный срок.

Фото: Piter.TV