За ложное сообщение о готовящемся взрыве петербуржцу дали реальный срок

Мужчина находился в состоянии опьянения во время звонка.

Приморский районный суд Петербурга приговорил петербуржца, который сообщил о "готовящемся взрыве", к реальному сроку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сообщение Александра Кузенцова было заведомо ложным. 30 октября 2020 года мужчина позвонил по номеру "122" и сказал о том, что взорвется подъезд №2 в доме №1 по проспекту Авиаконструкторов. Оперативные службы провели проверку по указанному адресу и ничего не обнаружили. Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Накануне сообщение другого злоумышленника прервало работу в двух городских судах.

Фото: pixabay.com