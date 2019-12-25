  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворы Петербурга от снега чистят более семи тысяч дворников
Сегодня, 10:40
108
nastya960

Дворы Петербурга от снега чистят более семи тысяч дворников

0 0

При необходимости к уборке улиц можно будет подключить еще около тысячи специалистов.

В этом году на улицах Петербурга достаточно снега, а коммунальные службы не испытывают недостатка в работе. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава Жилкома Виктор Борщев.

Виктор Борщев напомнил, что глава Петербурга Александр Беглов неоднократно делал акцент на необходимость уборки внутриквартальных территорий. 

Снег во дворах Петербурга убирают более 7 тысяч дворников, сил для приведения улиц в порядок у города достаточно. Также Смольный заключил договоры с клининговыми компаниями, поэтому при необходимости к уборке улиц можно будет подключить еще около тысячи специалистов.

За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли свыше 138 тыс. кубометров снега.

Фото: Piter.tv

Теги: дворники, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии