Дворы Петербурга от снега чистят более семи тысяч дворников

При необходимости к уборке улиц можно будет подключить еще около тысячи специалистов.

В этом году на улицах Петербурга достаточно снега, а коммунальные службы не испытывают недостатка в работе. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава Жилкома Виктор Борщев.

Виктор Борщев напомнил, что глава Петербурга Александр Беглов неоднократно делал акцент на необходимость уборки внутриквартальных территорий.

Снег во дворах Петербурга убирают более 7 тысяч дворников, сил для приведения улиц в порядок у города достаточно. Также Смольный заключил договоры с клининговыми компаниями, поэтому при необходимости к уборке улиц можно будет подключить еще около тысячи специалистов.

За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли свыше 138 тыс. кубометров снега.

Фото: Piter.tv