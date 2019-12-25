Двое разбойников избили петербуржца в подсобке алкомаркета на Энергетиков

Кроме того, злоумышленники потребовали у мужчины деньги.

В минувший понедельник, 25 января, в полицию Красногвардейского района обратился 31-летний неработающий мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, заявителя избили двое неизвестных в помещении алкомаркета по проспекту Энергетиков. Инцидент произошел вечером 23 января.

Со слов мужчины, незнакомцы заявили ему, что он подозревается в краже дорогого алкоголя с полок в магазине, после чего ударили по лицу и завели в подсобку. Там под угрозой избиения разбойники потребовали передать им 10 тысяч рублей, мужчина вынужденно отдал им 9200 рублей наличными и банковским переводом.

В пятницу, 29 января, на Краснопутилвоской улице задержали одного из злоумышленников, им оказался 24-летний уроженец Владимирской области, работающий сотрудником службы безопасности в коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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