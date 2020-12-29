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Актера из "Улиц разбитых фонарей" обвиняют в педофилии
Сегодня, 17:15
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smirenny

Актера из "Улиц разбитых фонарей" обвиняют в педофилии

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Жертвами мужчины могли стать десятки детей.

Полицейские несколько месяцев вели разработку 62-летнего актера сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиты Струкова. Мужчину задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жертвами педофила могли стать десятки детей. На Струкова написал заявление о домогательствах 15-летний подросток. Он рассказал, что какое-то время актер работал вожатым в детском лагере в Ленобласти, где и познакомился с мальчиком. Сначала они дружили, а после Струков пригласил его в гости и "стал трогать". Актера отпустили под подписку, он находится дома.

Ранее мы писали, что в Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: обвинение в педофилии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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