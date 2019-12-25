Двое вымогателей вывезли петербуржца в лес и избили, требуя денег

Потерпевшего при помощи кулаков заставляли оформить на себя кредит.

Во вторник, 14 июля, в Петербурге задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении и избиении человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 16 июня. У дома №7 на Придорожной Аллее к молодому человеку 1994 года рождения подошли двое, затолкали в автомобиль и вывезли в лесополосу в районе поселка Парголово. Там злоумышленники при помощи кулаков начали требовать от своей жертвы деньги и настаивали на оформлении кредита. Затем вымогатели довезли потерпевшего до перекрестка проспектов Энгельса и Просвещения и высадили его там.

Спустя почти месяц после случившегося злоумышленников удалось задержать возле дома №113 на улице Ломоносова. Подозреваемыми оказались мигрант 1986 года рождения и ранее судимый житель Петербурга 1994 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил 33-летнюю женщину.

Фото: Piter.TV