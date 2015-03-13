Движение по Невскому проспекту восстановили после протестной акции

Движение было запрещено с 08:30 31-го января.

Движение наземного транспорта по Невскому проспекту восстановлено. Об этом в 18:05 сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Один из главных проспектов города перекрывали в преддверии несогласованной протестной акции, однако горожане так и не ступили на Невский. Митинг начался у Пионерской площади, затем переместился на Сенную площадь и площадь у Мариинского дворца. После этого он вновь продолжился на Пионерской площади.

Также была перекрыта Дворцовая площадь, площадь Восстания, Благовещенский мост, Дворцовый мост и Троицкий и закрыты некоторые центральные станции метрополитена.

Фото: Piter.TV