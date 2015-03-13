Движение по Невскому проспекту восстановили после протестной акции

Движение наземного транспорта по Невскому проспекту восстановлено. Об этом в 18:05 сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Один из главных проспектов города перекрывали в преддверии несогласованной протестной акции, однако горожане так и не ступили на Невский. Митинг начался у Пионерской площади, затем переместился на Сенную площадь и площадь у Мариинского дворца. После этого он вновь продолжился на Пионерской площади.
Также была перекрыта Дворцовая площадь, площадь Восстания, Благовещенский мост, Дворцовый мост и Троицкий и закрыты некоторые центральные станции метрополитена.
Фото: Piter.TV
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