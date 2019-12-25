В Петербурге возобновили работу почти все станции метрополитена

Станции начали закрываться с 10 утра.

Станции метрополитена Петербурга вернулись к обычной работе. Исключение составляет "Чернышевская", которая закрыта на вход. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

В 17:30 пассажиров вновь начали принимать станции "Невский проспект", "Площадь Восстания", "Звенигородская", "Гостиный двор". Причиной закрытия некоторых станций назвали бесхозный предмет. О результатах осмотра не сообщалось.

"Чернышевская" работает только на выход. Дело в том, что там ведется ремонт фасадного остекления. Сегодня утром у вестибюля рухнули витражные конструкции. После случившегося вестибюли остальных станций тоже решили осмотреть.

Фото: Piter.TV