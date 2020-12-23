В больницы доставлены еще 26 человек.

Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть. Об этом сообщили местные журналисты из издания Los Tiempos со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, также пострадавшими считаются 26 пассажиров. Транспортное средство упало с высоты около сотни метров ранним утром. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Известно, что авария произошла около населенного пункта Окури на юго-западе страны. По предварительным сведениям причиной ДТП могла стать плохая видимость из-за тумана и технические неполадки в автобусе.Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Видео: Youtube/Notibol Bolivia