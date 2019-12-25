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Две рыжие хулиганки устроили охоту на снимавший их коптер
Сегодня, 12:24
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kraratau27

Две рыжие хулиганки устроили охоту на снимавший их коптер

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Лисам понравились папарацци "Байкальской мили".

Петербургские участники автопробега "Байкальская миля" с помощью дрона сняли на камеру сибирских лисиц. Животные приняли коптер за игрушку. Об этом сообщили "Невские новости" 7 марта. 

Проезжая мимо заснеженного поля, команда увидела двух резвящихся собак. Приблизившись, они поняли, что это лисы. У ребят не получилось заснять животных крупным планом, поэтому они запустили дрон и начали снимать рыжих хулиганок. Лисы с интересом рассматривали неизвестный им  предмет, подпрыгивали вверх, чтобы сбить непонятное им устройство. Попытки достать дрон не увенчались успехом, и животным надоело охотиться на коптер. 

Команда сфотографировала позирующих плутовок и в шутку предложила им стать послами Иркутской области.

Ранее в Piter.tv эксперт рассказал о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти. 

Фото: pixabay

Теги: байкал, животные, конкурсы, лисы, сибирь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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