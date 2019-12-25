Две рыжие хулиганки устроили охоту на снимавший их коптер

Лисам понравились папарацци "Байкальской мили".

Петербургские участники автопробега "Байкальская миля" с помощью дрона сняли на камеру сибирских лисиц. Животные приняли коптер за игрушку. Об этом сообщили "Невские новости" 7 марта.

Проезжая мимо заснеженного поля, команда увидела двух резвящихся собак. Приблизившись, они поняли, что это лисы. У ребят не получилось заснять животных крупным планом, поэтому они запустили дрон и начали снимать рыжих хулиганок. Лисы с интересом рассматривали неизвестный им предмет, подпрыгивали вверх, чтобы сбить непонятное им устройство. Попытки достать дрон не увенчались успехом, и животным надоело охотиться на коптер.

Команда сфотографировала позирующих плутовок и в шутку предложила им стать послами Иркутской области.

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Фото: pixabay