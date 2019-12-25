Два отеля в Петербурге проведут ребрендинг после ухода Marriott

Marriott объявил о прекращении работы в России 3 июня.

В Петербурге два отеля "Courtyard Пушкин" и Renaissance Baltic сменят оператора после ухода Marriott International из России. Об этом сообщает "Ъ-СПб" со ссылкой на источники на гостиничном рынке.

Как рассказал управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин, получение официального письма о прекращении сотрудничества развяжет руки владельцам отелей, которые смогут приступить к поиску нового оператора. Он добавил, что не исключает, что Marriott попытается прописать возможность вернуться при условии соблюдения их стандартов работы.

Marriott объявил о прекращении работы в России 3 июня. В компании отметили, что не могут продолжать работу в России и предоставлять франшизу из-за санкций США, Великобритании и стран Европейского союза.

Напомним, что в этом году "Тинькофф Банк" сменит название. Компания откажется от использования старого наименования. В заявлении указали, что "Тинькофф" "уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда". Отмечается, что компания давно готовилась к смене бренда, а "последние события сделали это решение еще более актуальным".

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