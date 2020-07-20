Два нидерландских военных погибли при крушении вертолета в Карибском море

Еще двоим пассажирам удалось спастись.

Два нидерландских военных погибли при крушении армейского вертолета NH90 в Карибском море. Об этом сообщили журналисты из местного телеканала NOS со ссылкой на Вооруженные силы страны.

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На данный момент известно, что воздушное судно упало в воду между островами Аруба и Кюрасао. Данные территории считаются самоуправляемыми государственными образованиями, входящими в состав Нидерландов. Трагедия произошла днем 19 июля. Вертолет столкнулся с поверхностью воды примерно в 12,5 километрах от побережья. На борту находились четыре человека. Погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Медики пытались их реанимировать, но безрезультатно. Еще двое пассажиров не получили серьезных травм.

В настоящее время устанавливается причина крушения. Расследованием занимаются военные.

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Видео: nos.nl