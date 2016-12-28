Произведения написаны в середине 1950-х.

Два "не видевших свет" рассказа Хемингуэя опубликуют летом 2019 года. Об этом сообщает агентству Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкл Катакис.



По словам источнка, произведения под названиями "Монумент"и "Страна индейцев и армия белых" войдут в переиздание романа "По ком звонит колокол". Известно, что произведения написаны в середине 1950-х. Помимо этого, в состав издания будет включен рассказ "Комната с видом на сад", который уже публиковали в в августе в журнале Strand Magazine.

Отметим, что в 1956 году Хемингуэй написал 5 рассказов, которые повествовали о его опыте в качестве корреспондента во время Второй мировой войны.

Эксперты полагают, что писатель попросил издателя Чарльза Скрибнера опубликовать произведения только после смерти атора, так как они "довольно шокирующего" содержания, а также рассказывают о "нерегулярных войсках и людях, убивающих других людей".

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