Два человека погибли во время урагана в Стамбуле

Несколько человек придавило крышей, которую сорвало сильным ветром.

В Стамбуле во время урагана погибли два человека. Об этом сообщает телевизионный канал NTV.

Инцидент произошел в Эсеньюрте. Из-за сильного ветра обрушилась крыша одного из домов и придавила несколько человек. В результате произошедшего погибли два человека, девять пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время во многих частях страны продолжается сильный ветер. В некоторых регионах его скорость составляла около 80 километров в час, отмечают метеорологи. Так, например, В Стамбуле из-за непогоды обрушилась башня с часами у входа в районе Чаталджа. В момент инцидента рядом никого не было, поэтому жертв удалось избежать.

Отмечается, что работа некоторых портов и аэровокзалов приостановлена в двустороннем направлении.

Ранее в Липецке из-за выезда автомобиля на перрон автовокзала погибла женщина.

Видео: Youtube/START