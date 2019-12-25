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В Липецке из-за выезда автомобиля на перрон автовокзала погибла женщина
Сегодня, 16:14
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В Липецке из-за выезда автомобиля на перрон автовокзала погибла женщина

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Водитель и два пассажира сейчас находятся в больнице.

В Липецке на перрон автовокзала въехал грузовой автомобиль, вследствие чего пострадали трое и погиб один человек. Об этом заявили в пресс-службе региональной администрации.

Инцидент произошел 29 ноября около 14:00 по московскому времени. Грузовой автомобиль, которой принадлежит липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди. В результате произошедшего погибла женщина. Водитель транспортного средства, а также его двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП. Известно, что перед выходом на смену водитель грузового автомобиля прошел медобследование, а сама машина была исправна, что следует из результатов ТО.

Ранее в ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей.

Фото: Telegram/Липецкая область

Теги: автовокзал, липецк, перрон
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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