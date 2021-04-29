Преступник открыл огонь в здании риэлторской компании.

Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке. Об этом рассказали журналисты телеканала Spectrum News со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что трагедия зафиксирована в здании, которое принадлежит риэлторской организации.

По информации от телеканала 7News, полиция смогла установить личность преступника. Им оказался Барри Стюарт, который работал в компании, в которой совершил нападение на коллег. В СМИ заявляли, что злоумышленник находится на свободе. Мотивы стрельбы выясняются. Позже появились сведения о том, что мужчина лишился себя жизни после преступления.

В Луизиане неизвестный открыл огонь по прохожим.

Видео: WWTI