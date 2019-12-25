Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе

Жертвами стали водитель и пассажир Suzuki Vitara.

Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом через аккаунт в социальной сети Facebook сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в НКР. Чиновники отметили, что автомобильная авария произошла на четвертом километре трассы Степанакерт — Аскеран.

В ведомстве уточнили, что машина Suzuki Vitara выехала за полосу движения. На встречной стороне она столкнулась с "Уралом", принадлежащим российским миротворческим силам. В результате на месте трагедии скончались водитель и пассажир Suzuki Vitara. В настоящее время их личности устанавливаются. В Департаменте информации и СМИ Минобороны России рассказали журналистам "РБК" о том, что погибший автомобилист являлся гражданским лицом. Он нарушил ПДД. Российские граждане в аварии не пострадали.

По данным Госслужбы, ДТП в регионе в большинстве случаев происходят из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, недостаточная видимость создается из-за дождя, тумана, снега.

За сутки более 850 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.

Фото: Facebook/RescueServiceOfTheNKR