Днем ранее четверо человек скончались из-за оползня, вызванного сильными ливнями.

Два человека погибли при наводнении на северо-востоке Турции. Об этом журналистам сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV. По данным чиновника, трагедия произошла в провинции Ризе. Кроме двух жертв полиция заявила об 11 пострадавших.

На данный момент в провинции Ризе у нас двое погибших и 11 раненых Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Чиновник отметил, что правоохранительные и спасательные службы ведут работу по расчистке дорог к 12 населенным пунктам. Они оказались отрезаны из-за непогоды. Стихия нанесла там ущерб. Повреждены здания, деревья. Связь с городами местные власти смогли наладить.

Напомним, что сильные ливни в Турции продолжаются в течение двух недель. Накануне в провинции Артвин из-за оползня, вызванного обильными осадками, умерли четыре местных жителя.

В Японии из-за ливней погибли 42 человека.

Видео: YT / chave weather - daily videos