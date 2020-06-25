Политик заметил, что "ничего об этом не слышал".

Анджей Дуда оценил вероятность переброски американского ядерного оружия в Польшу. Польский президент рассказал о том, что он никогда не обсуждал подобные планы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал во время общения с подписчиками на Facebook.

Дуда заверил своих сторонников, что никаких планов по переброске американского ядерного арсенала в Польшу не существует.

Я об этом ничего не слышал Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что ранее аналогичное заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Чиновник добавил, что переговоров по переброске ядерного оружия из Вашингтона в Варшаву не ведется. Спорную информацию предоставила посол США в Польше. Джорджетт Мосбахер объяснила журналистам, что Америка могла бы разместить собственное вооружение на территории Польши, если бы в ФРГ решили сократить ядерный арсенал на своей земле.

Президент Польши похвастался "полной независимостью" от России.

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