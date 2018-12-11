Друг Фредди Меркьюри выступил против "Богемской рапсодии 2"

Питер Фристоун заявил, что не хочет видеть на экране смерть солиста группы Queen.

Друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун выступил против съемок "Богемской рапсодии 2". Он заявил, что не хочет видеть на экране смерть солиста группы Queen. Об этом сообщает NME.com.

Фристоун уверен, что если продолжение выйдет, то создателям сиквела придется показать, как Фредди умирал в течение 20 минут или получаса. Друга Меркьюри не думает, что на это стоит кому-то смотреть.

Питер Фристоун был личным помощником и телохранителем Фредди с 1979 года. Он ухаживал за певцом в последние месяцы его жизни. Кроме того, Питер консультировал создателей первой части "Богемской рапсодии", и байопик с Рами Малеком в главной роли ему в итоге понравился. Он заявил, что в каждой отдельной сцене есть своя правда.

"Богемская рапсодия" вышла на экраны в 2018 году. В центре сюжета головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку. Создатели картины показали распад коллектива, когда образ жизни Меркьюри вышел из-под контроля, и триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid.

Ранее мы писали, что барабанщик Queen ответил критикам "Богемской рапсодии".

Фото: кадр из фильма "Богемская рапсодия"