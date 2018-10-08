Дрозденко: в регионе не будут вводить QR-коды для посещения ТЦ

Он добавил, что нынешнее антиковидное постановление скоро подкорректируют и тогда срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлят с полугода до года.

В Ленинградской области не планируют вводить новые коронавирусные ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает "Петербургский дневник".

По словам Дрозденко, введение QR-кодов не планируется, ношение масок обязательно. Он добавил, что нынешнее антиковидное постановление скоро подкорректируют и тогда срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлят с полугода до года.

Напомним, что в новогоднюю ночь общепит в Петербурге сможет работать без ограничений по времени. введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Отметим, что в новогоднюю ночь в Петербурге общественный транспорт будет работать. Беглов рассказал, что на Новый год запланировано много разных мероприятий. Так, школьники будут смотреть их в онлайн-формате. Для жителей будут работать катки, ярмарки, в городе можно будет гулять, пить чай, есть блины.

Ранее большинство жителей Петербурга поддержали идею введения QR-кодов. Между тем, 44% респондентов относятся к QR-кодам крайне негативно.

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