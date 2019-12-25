Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов

И таким образом установил новый рекорд.

Китайские ученые протестировали экспериментальный дрон FY-36, который работает на метаноле. Аппарат проработал в воздухе почти 12 часов, что является рекордом. Об этом сообщил South China Morning Post.

Дрон весит 15 килограммов, имеет четыре винта и топливный элемент на метаноле, разгоняться такой аппарат может до 90 км/час. По подсчетам ученых, батарея на метаноле может высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аккумулятор.

Такой дрон можно использовать для поисково-спасательных операций, в военных и научных целях, а также для аэрофотосъемки.

В России поставили на учет более 1,5 тысяч дронов.