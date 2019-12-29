Довыборы в ЗакС на место умершего депутата пройдут в Петербурге в начале июня

Соответствующее решение принял Горизбирком.

Петербургская городская избирательная комиссия (ГИК) определилась с датой довыборов в Законодательное Собрание в 21-м избирательном округе по Московскому району. Необходимая процедура пройдет 7 июня, сообщили на заседании горизбиркома 5 марта.

Также члены ГИКа отметили, что довыборы будет вести ТИК №19 Московского района. Мандат депутата в упомянутом округе оказался пустым после смерти Павла Зеленкова, депутата от "Единой России". Парламентарий ушел из жизни в июне 2019 года. Согласно закону, выборы должны быть проведены не позднее, чем через год после освобождения мандата.

Ранее мы рассказывали, что ИКМО "Красное Село" и "Горелово" передали свои полномочия ТИКу №26.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / "ВКонтакте"