ИКМО "Красное Село" и "Горелово" передали свои полномочия ТИКу №26

Передача прошла добровольно.

Петербургский горизбирком передал полномочия избирательных комиссий МО "Горелово" и "Красное Село" на территориальный избирком № 26, сообщила "Фонтанка" 27 февраля.

Комиссии отдали полномочия добровольно, теперь ТИК будет выполнять их работу до 2021 года, пока не истекут сроки полномочий. Число ИКМО, избавленных от работы засчет ТИКов, теперь составляет 18. Процесс передачи полномочий проходит после скандальных муниципальных выборов в минувшем сентябре и решением реформировать электоральную систему в городе.

Ранее мы писали, что депутаты МО "Новоизмайловское" остались без мандатов после пересчета голосов.

Фото: Piter.TV