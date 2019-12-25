Депутаты МО "Новоизмайловское" остались без мандатов после пересчета голосов

Петербургский горсуд признал пересчет голосов в МО "Новоизмайловское" незаконным, но депутаты так и не получили мандаты после пересмотра результатов выборов. Итоги выборов единогласно отменили 12 февраля на заседании ИКМО.
Депутаты пожаловались на ситуацию в петербургский горизбирком и в Центральную избирательную комиссию, поскольку суд не постановил сформировать новый состав совета МО. Лишиться мандатов должны были два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия", а справедливо занять их места – два представителя КПРФ и четыре самовыдвиженца. Также депутаты готовят иски в суд.
Ранее петербургский городской суд вернул "яблочникам" мандаты в округе №22.
Фото: Piter.TV
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